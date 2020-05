Marche 2020, Battistoni (Fi): «Elezioni sotto l'ombrellone una follia: meglio a ottobre»

«Il voto la prima metà di settembre è un errore imperdonabile. Non posso immaginarmi una campagna elettorale sotto l'ombrellone, al tempo delle fake news».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così in una nota il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche, che aggiunge: «Non mi spiego il motivo per cui non si possa attendere l'autunno. Sarebbe auspicabile spostare la data elettorale almeno ad ottobre, altrimenti si rischia una confusione che non ha alcun senso. Mi immagino quelle aree geografiche a vocazione turistica con una campagna elettorale in corso, una follia. Se la paura è il ritorno del virus con l'abbassamento delle temperature, si può immaginare il mese di ottobre, almeno - conclude Battistoni - daremmo a tutti i cittadini la possibilità di assistere ad una competizione elettorale con le dovute attenzioni».