Elezioni, scelta degli scrutatori: niente più nomine dirette, ecco cosa cambia

La Commissione elettorale del Comune di Fabriano, composta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali eletti in Consiglio (due di maggioranza e uno di minoranza), ha deciso all’unanimità il nuovo metodo di nomina degli scrutatori, individuando nel sorteggio lo strumento di massima trasparenza elettiva. L’art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95 non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’Albo. Negli anni passati, lo ricordiamo, si era sempre proceduto con la nomina diretta degli scrutatori da parte della Commissione elettorale. Dalle prossime elezioni, invece, per la nomina degli scrutatori si procederà con il sorteggio. «Durante i nostri 5 anni di opposizione - ha dichiarato William Giordano, capogruppo del Movimento 5 Stelle e rappresentante della maggioranza in Commissione Elettorale insieme a Claudia Palazzi - abbiamo sempre sorteggiato la nostra quota di scrutatori. È davvero una grande soddisfazione poter estendere questa modalità a tutti i nominativi e aver trovato d’accordo la parte rappresentativa della minoranza. Il sorteggio dà pari opportunità a tutti, in modo estremamente democratico e senza favoritismi». Soddisfazione anche nella minoranza: «Siamo stati tutti pienamente d’accordo che il sorteggio evitasse qualunque tipo di favoritismo, e quindi con piacere abbiamo votato all’unanimità tale scelta», ha commentato Vincenzo Scattolini, rappresentante in Commissione Elettorale della minoranza.