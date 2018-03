Elezioni 2018, come ritirare la tessera elettorale smarrita: tutte informazioni

Manca poco al voto del 4 marzo per eleggere i rappresentati politici del Parlamento italiano. Per esprimere il proprio voto sarà necessario presentarsi con un documento valido di identità e la tessera elettorale che, può capitare, diventa un problema quando viene smarrita o nel caso in cui siano esauriti gli spazi per il bollo da timbrare all’atto del voto. Dunque che cosa fare se gli anconetani dovessero avere bisogno di una nuova tessera?

Ci si potrà recare sia oggi che domani, all’Ufficio Anagrafe, primo piano di Palazzo del Popolo di via 24 maggio e fare espressa richiesta di una nuova tessera. Non servono denunce di scomparsa o altro documento del genere. Solo un documento valido di identità e nel giro di pochi minuti, si potrà uscire dal Comune con la nuova tessera elettorale. Gli Uffici sono aperti oggi (sabato) dalle ore 9 alle ore 18 e domani (domenica giorno del voto) per tutto il giorno: dalle 9 alle 23.