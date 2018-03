Elezioni Politiche 2018, il candidato Giovanni Mazzotta alle urne

Si è recato alle urne intorno alle 8,30 Giovanni Mazzotta, candidato al collegio proporzionale Marche Nord per il Popolo della Famiglia. Il candiato ha votato al seggio di Perugia che è la sua città di residenza, tuttavia è nelle liste che esprimeranno il candidato del PDF nel seggio delle province di Ancona e Pesaro. "Quando sono arrivato io, in una sezione di 300 persone, avevano votato in 10. Che Dio me la mandi buona" è stato il commento del politico che fa riferimento a livello nazionale al leader Mario Adinolfi.

