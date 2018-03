Elezioni Politiche 2018, il candidato Lodolini alle urne

Emanuele Lodolini ha votato quando erano le 9,30 a Falconara, al seggio 21 scuola Aldo Moro. «Sull’affluenza ci sono segnali positivi - ha commentato il candidato al collegio uninominale di Ancona per la Camera dei Deputati - Vedere le persone in fila ai seggi è sempre positivo e che fa bene alla democrazia. Le file davanti alle urne si legano anche alle nuove procedure relative al contrassegno antifrode, quindi invito le persone a pazientare qualche minuto per una giusta causa cioè quella di decidere, dare la loro opinione e il loro contributo».