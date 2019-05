Elezioni Europee, pochi giovani alle urne: Fratelli d’Italia tira le orecchie

«Precedentemente le elezioni europee ci si aspettava che il 75% dei giovani italiani si recasse a votare. Oggi si sa che il 56% degli aventi diritto si è recato alle urne. Quanti di questi, però, sono giovani?». A chiederselo è Angelica Lupacchini, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Ancona, che spiega: «Al di là della soddisfazione e della felicità date dal risultato raggiunto da Fratelli d’Italia, che finalmente ha la possibilità di dire la propria e di fare qualcosa per questa Europa, penso sia necessario soffermarsi proprio su coloro che non sono andati a votare. Soprattutto sui giovani. Perché? Non si sentono rappresentati da qualcuno, non hanno più fiducia nella politica e nei politici, hanno paura dell’incertezza del loro futuro e non sanno dove sbattere la testa…(altro?)? Tutte scuse».

«Basta ad andare al mare o nei centri commerciali i giorni delle votazioni, lamentandoci di quanto vadano male le cose in Italia, di quanto sia difficile trovare un lavoro o di quanto sia lontano il giorno in cui potremmo comprarci una casa e la macchina dei nostri sogni – prosegue la Lupacchini- andiamo a votare cercando di fare la differenza! E’ ora che le nostre generazioni capiscano l’importanza del voto, il suo potere, le sue capacità. Il voto è la lingua per chi non sa parlare, gli occhi per chi non può vedere, le mani per chi non può toccare e la forza per chi non sa osare».