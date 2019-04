Europee: il Centrodestra candida Rozzi, Acquaroli e Lucentini

Si rafforza la pattuglia dei politici marchigiani inseriti nelle liste dei candidati alle elezioni europee del 26 maggio. Se nei giorni scorsi il Partito democratico e il Movimento 5 stelle avevano presentato rispettivamente l'avvocato, segretario del circolo Pd di Matelica, Bianca Matelica e il vicesindaco di Montelabbate, dipendente di banca, Nicola Magi oggi il centrodestra cala la 'cinquina'. Forza Italia infatti ha inserito in lista la 58enne Anna Maria Costanza Rozzi, figlia dell'indimenticato presidente dell'Ascoli calcio Costantino Rozzi, nonche' imprenditrice agricola titolare di un'azienda che produce oltre 600.000 bottiglie di vino all'anno. A dare la notizia è l'Agenzia Dire.

"La scelta di Rozzi segue il principio ispiratore da sempre di Forza Italia di coinvolgere nella vita politica personalita' dell'imprenditoria, delle categorie professionali, della societa' civile, del mondo del volontariato- spiega alla Dire il coordinatore regionale di Fi Marcello Fiori- e cioe' di tutti coloro che possono portare nella vita politica un bagaglio fondamentale di competenza, passione ed esperienza". Per Fratelli d'Italia invece in campo il deputato in carica Francesco Acquaroli. "Una candidatura forte per le Marche- commenta il segretario regionale di Fdi Carlo Ciccioli-. Una vera candidatura per il territorio". La Lega infine fa tris e candida, oltre alla parlamentare eletta nelle Marche Cinzia Bonfrisco (sesta posizione in lista), il 50enne imprenditore Leo Bollettini (quinto) di San Benedetto del Tronto e il 46enne Mauro Lucentini (ottavo) commissario della Lega provinciale di Fermo