Elezioni europee 2019, tutte le liste e i candidati nelle Marche

In Italia urne aperte dalle ore 7 alle ore 23: possono votare tutti i cittadini cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18esimo anno di età entro il 26 maggio 2019. Il sistema elettorale delle elezioni europee prevede un voto proporzionale, quindi alle liste. Non vi sarano così contrapposizioni tra coalizioni, ma un voto ai partiti che vorranno formare una lista comune. Ricordiamo che sarà possibile votare i candidati della propria circoscrizione ed esprimere fino a tre preferenze (ma non tre a persone dello stesso genere, quindi tre uomini o tre donne). Se Lega e Movimento 5 stelle hanno già da tempo definito l'intento di correre ognuno da far suo, composito è il panorama tra i vari partiti nazionali. Vediamo chi sono i nomi e i somboli tra cui potranno scegliere gli anconetani e i marchigiani.

Elezioni Europee, lista candidati della Lega nelle Marche

I candidati della Lega per le elezioni europee arrivano prevalentemente da esperienze amministrative. Matteo Salvini è capolista in tutte e cinque le circoscrizioni.

Matteo Salvini, Simona Renata Baldassarre, Matteo Adinolfi, Jacopo Alberti, Leo Bollettini, Anna Bonfrisco (Cinzia), Susanna Ceccardi, Mauro Lucentini, Stefano Pastorelli, Angelo Pavoncello, Francesca Peppucci, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Maria Veronica Rossi, Elena Vizzotto.

Elezioni Europee, lista candidati del Movimento 5 Stelle nelle Marche

Nel Movimento 5 stelle la selezione dei candidati è stata affidata al voto sulla piattaforma Rousseau: il secondo turno di voto per la selezione dei candidati si è concluso con 32.240 votanti. I candidati in lizza erano 200, per i 76 seggi disponibili. In 9 sono stati esclusi successivamente alla prima votazione a seguito delle verifiche formali.

Daniela Rondinelli, Fabio Massimo Castaldo, Filippo Nogarin, Dario Tamburrano, Laura Agea, Silvia Noferi, Elisabetta Zuccaro, Tiziana Alterio, Lisa Giuggiolini, Luca Ciarrocca, Stella Visconti, Gianluca Macone, Concetta Maestrini, Nicola Magi, Cosimo Giorgetti.

Elezioni Europee, lista candidati di CasaPound Italia - Destra unite nelle Marche

Simone Di Stefano, Carlotta Chiaraluce, Sara Benigni, Piergiorgio Bonomi, Sergio Fucito, Elisa Gasparroni, Arianna Grandinetti, CristinaIacovacci, Gian Piero Joime, Giuseppe Lavalle, Nunziata Provitina, Chiara Ambra Romano, Michele Sgariglia, Augusto Sinagra, Claudio Taglia.

Elezioni Europee, lista candidati del Partito Pirata nelle Marche

Maria Chiara Pievatolo, Felice Zingarelli, Sara Bonanno, Marco Anselmo Luca, Calamari Monica Amici, Michele Pinassi, Cristina Diana Bargu, Emmanuele Somma, Valentina Piattelli, Luigi Di Liberto, Flavio Del Soldato.

Elezioni Europee, lista candidati del Partito Animalista nelle Marche

Cristiano Ceriello, Anna Tonia Ravicini, Stefano Fuccelli, Alberto Musacchio, Annunziata Bruno, Daniela Rinaldini, Luisantonio Zanin, Alberto Montoro, Isabella Campana.

Elezioni Europee, lista candidati del Partito Comunista nelle Marche

Marco Rizzo, Laura Bergamini, Alessandro Mustillo, Eleonora D’antoni, Lorenzo Lang, Daniela Giannini, Salvatore Catello, Laura Biancini, Tiziano Censi, Lucia Firmani, Fabio Massimo Vernillo, Silvia Stefani, Benedetto Crocco, Ingrid Sattel, Yuri Di Benedetto.

Elezioni Europee, lista candidati di Fratelli d'Italia nelle Marche

Sovranisti conservatori è la nuova scritta che si aggiunge al tradizionale simbolo di Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni presenterà così il partito di cui è presidente alle prossime elezioni europee.

Giorgia Meloni, Francesco Acquaroli, Arianna Alessandrini, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Monica Stefania Baldi, Marco Bertolini, Ida Collu, Fabrizio Ghera, Alessio Pestelli, Diego Petrucci, Federica Picchi, Nicola Procaccini, Luca Romagnoli, Michela Sciurpa.

Elezioni Europee, lista candidati di Popolari per l'Italia nelle Marche

Antonfrancesco Venturini, Vania Bracaletti, Orazio Anania, Elisabetta Campus, Elvio Covino, Rosapia Farese, Alessandro Coluzzi, Maria Rosaria Cipollini, Marco Mondini, Emanuela Peter, Francesco Rabotti, Noemi Paola Riccardi, Uliano Salvatori, Gabriella Maria Strizzi, Rita Bonfioli.

Elezioni Europee, lista candidati di Forza Nuova nelle Marche

Roberto Fiore, Ramona Castellino, Salvatore Cabras, Natascia Perino, Francesco Virgili, Martina Borra, Fulvio Carlo Maiorca, Michela Ramaglioni, Guido Santoni, Sonia Bianchi, Andrea Cerchi, Fedora Patrizia Rizzo, Michele De Lazzaro, Natascia De Sanctis, Alessandro Dolci.

Elezioni Europee, lista candidati del Popolo della Famiglia nelle Marche

Mario Adinolfi, Silvia Camilla Avagnina, Enrico Finetti, Laura Terrana, Guido Pianeselli, Giovanni Mazzotta, Ilaria Giurlani, Claudio Parisini, Caterina Agrò, Giovanni Fiori, Silvia Lodà, Fabio Sebastianelli, Germana Biagioni, Sabrina Bosu.

Elezioni Europee, lista candidati del La Sinistra nelle Marche

Marilena Grassadonia, Marco Benedettelli, Ginevra Roberta Bompiani, Stefano Ciccone, Maurella Carbone, Giovanni De Lucia (Vanni), Ivanilde Carvalho, Nicola Fratoianni, Roberta Fantozzi, Tommaso Grassi, Giulia Pezzella, Giovanni Guidi, Elisabetta Pezzini, Sandro Medici, Andrea Ventura.

Elezioni Europee, lista candidati di Forza Italia nelle Marche

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha spiegato di essersi candidato per andare a svegliare l'Europa nel Partito popolare europeo. Silvio Berlusconi sarà capolista dei candidati di Forza Italia per le elezioni europee 2019 nelle circoscrizioni nordovest, nordest e sud. Nel centro Italia il capolista è Antonio Tajani. Molti malumori in seno agli azzurri sono nati dopo l'accordo stretto tra Forza Italia e gli altoatesini del SVP, storici alleati del centrosinistra fino a qualche mese fa. In tema di alleanze ricordiamo che Forza Italia fa parte del Partito Popolare europeo.

Antonio Tajani, Alessandra Mussolini, Raffaella Bonsangue, Giovanni Paolo Bernini, Salvatore De Meo, Maria Dimasi, Alessandra Feduzi, Jacopo Maria Ferri, Salvatore Ladaga, Rita Pieri, Mario Razzanelli, Simone Rebichini (Rebechini), Anna Maria Costanza Rozzi, Olimpia Tarzia (Tarsia), AriannaVerucci.

Elezioni Europee, lista candidati di Europa Verde nelle Marche

Annalisa Corrado, Ferdinando Bonessio (Nando), Beatrice Brignone, Adriano Cardogna, Elena Pulcini, Bengasi Battisti, Carmela Luongo (Carmen), Mario Canino, Giuseppe Civati (Pippo), Alessandro Crescenzi, Nicoletta Dentico, Caterina Di Bitonto, Anna Chiara Forte, Umberto Zimarri, Cecilia Armellini.

Elezioni Europee, lista candidati di +Europa nelle Marche

Emma Bonino, Marco Taradash, Costanza Hermanin, De Reichenfeld (Hermanin), Riccardo Travaglini, Niccolò Rinaldi, Carlotta Caponi, Francesco Mingiardi, Laura Serva, Stefania Monteverde, Mattia Morbidoni, Silvja Manzi, Marco De Andreis, Gianfranco Spadaccia, Stefania Schipani, Ettore Togneri.

Elezioni Europee, lista candidati del Partito Democratico nelle Marche

Pd + Siamo Europei sarà la lista comune, con un simbolo comune per il Partito Democratico guidato dal neo segretario Nicola Zingaretti e il manifesto/movimento di Carlo Calenda. I capilista del Pd: al Nord Ovest ci sarà Giuliano Pisapia; al Nord Est, Carlo Calenda; al Centro Simona Bonfé; al Sud l'ex-procuratore Antimafia, Franco Roberti; nelle isole Caterina Chinnici.

Simona Bonafè, David Maria Sassoli, Roberto Gualtieri, Camilla Laureti, Pietro Bartolo, Beatrice Covassi, Nicola Danti, Bianca Verrillo, Angelo Bolaffi, Alessandra Nardini, Mamadou Sall, Lina Novelli, Massimiliano Smeriglio, Alessia Centioni, Olimpia Troili (Olimpia).