Elezioni europee 2019, documenti e tessera elettorale: tutto quello che c'è da sapere

In vista delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019, è necessario essere certi di avere tutti i propri documenti in regola per poter esercitare il proprio diritto di voto ed evitare di trovarsi al seggio elettorale senza poter fare la propria scelta. Intanto è fondamentale avere la propria tessera elettorale, che viene rilasciata al momento dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune e consegnata direttamente al domicilio dell’elettore. Ma è importante anche essere in grado di essere riconoscibili dai membri del seggio. L’identificazione può avvenire mediante esibizione di: carta di identità o altro documento rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché risulti sotto ogni altro aspetto regolare e possa assicurare la precisa identificazione del votante; tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; tessera di riconoscimento rilasciata dagli ordini professionali purché munita di fotografia.

La tessera elettorale

Dunque l’invito è controllare se avete ricevuto la tessera elettorale, se non l’avete persa o vi sia stata rubata, se si sia rovinata, se ci siano inesattezze o siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale dopo il voto. Ecco perché, per qualsiasi problema, il comune di Ancona ha previsto aperture straordinarie degli uffici. Se non avete mai ricevuto la tessera elettorale, potete recarvi in tempo utile in Comune in piazza XXIV maggio 1, al salone Anagrafe (1° piano). E’ necessario portare con sé un documento di riconoscimento e, in caso di esaurimento degli spazi, la vecchia tessera elettorale. Per le persone che non possono recarsi in Comune è possibile delegare un incaricato e la modulistica per la delega al ritiro della tessera elettorale la trovate in allegato in fondo all’articolo. Per qualsiasi comunicazione potete comunque recarvi in tempo utile in Comune, dai messi notificatori (2° piano) coni seguenti orari di apertura al pubblico: da lunedì 20 maggio a giovedì 23 maggio, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18; venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio, dalle ore 9 alle 18, domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle 23.

Il documento di identità

Sarà importante però avere con sé anche un documento di identità e allora, se vi serve, occhio al “Servizio carta d’identità elettronica” che trovate in via Piave 10. Quando ? Sabato 25 maggio: dalle ore 8,30 alle 13,30 e domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle 23.