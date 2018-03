Lodolini: «Sconfitti ad ogni livello»

«L'esito della tornata elettorata è chiaro, netto e non lascia interpretazione alcuna. C'è una sconfitta del Partito Democratico ad ogni livello, c'è una vittoria e affermazione importante M5S». Sono parole amarissime e impietose quelle del deputato uscente del Partito Democratico Emanuele Lodolini che, senza giri di parole, si dichiara sconfitto da parte di un vento che tira su tutta la penisola

«A chi ha avuto questo successo l'onere della prova, l'onere di formare un governo e di governare questo paese mantenendo fede alle tante promesse avanzate. Per quello che mi riguarda pensavo di poter determinare con la persenza sul territorio e l'impegno la campagna elettorale, e pensavo che potessimo scegliere il nostro rappresentate in Parlamento con la partita che la si potesse contendere sulla credibilità dei candidati e sul ruolo dei candidati stessi e conoscenza dei candidati stessi. Ho commesso un'ingenuità, il mio avversario non era in carne ed ossa ed era il vento che tirava forte sul fronte nazionale, anche in ambito reginale e quel vento ci ha spazzato via. Per quanto riguarda me non sono più parlamentare, è stato un onore servire questo territorio ed ora l'impegno proseguirà come cittadino. Per dare una mano al territorio e proseguire non necessariamente bisogna essere un parlamentare ma basta anche essere un cittadino. In questi 5 anni sono state molte le cose fatte e le cose che i cittadini mi hanno riconosciuto. Continuerò a portare avanti questo impegno da cittadino perchè si può fare anche politica senza avere un impegno istituzionale voler bene al territorio anche senza un incarico istituzionale».