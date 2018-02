Elezioni 2018, gli anconetani al voto: i numeri delle prossime politiche

In vista della prossima consultazione elettorale, prevista per il 4 marzo prossimo,con le elezioni politiche per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, ecco quanti sono gli anconetani chiamati alle urne.

I votanti

Per questa tornata elettorale sono chiamati alle urne 74.833 elettori, dei quali 35.211 elettori maschi e 39.622 femmine.

Chi vota, i più giovani, i più anziani

Gli elettori che voteranno per la prima volta saranno 69 maschi e 82 femmine. Gli elettori ultra centenari ad oggi, sono 11 maschie e 36 femmine. Elettori AIRE del Comune di Ancona che votano per corrispondenza: 2717 maschi 2695 femmine. Elettori temporaneamente all'estero residenti nel Comune di Ancona che votano per corrispondenza: 38 maschi e 33 femmine. I votanti che esprimeranno, il 4 marzo prossimo, il voto per la sola Camera dei Deputati perché minori di 25 anni, sono così suddivisi: 2.791 maschi e 2.649 femmine. I votanti per Camera e Senato, quindi con età maggiore ai 25 anni sono così suddivisi: 32.420 maschi e 36.973 femmine.

Dove si vota

Le sezioni elettorali sono 100 e l’elenco delle sezioni con l’indicazione dei seggi speciali e degli uffici distaccati di sezione “seggi volanti” sono consultabili sul sito Internet del Comune di Ancona. I seggi ordinari sono 100, quelli speciali sono 6: all'Ospedale di Torrette, all'Ospedale Inrca, alla casa di cura Villa Igea, alle carceri di Montacuto e Barcaglione.

Gli scrutatori necessari 400 (4 per ogni seggio) + 2 per i 6 seggi speciali per un totale di 412. Per poter votare l’elettore deve presentarsi al seggio di appartenenza munito della sua tessera elettorale e con un documento di riconoscimento. Gli elettori sono invitati a recarsi in tempo utile in Comune, da lunedì 26 febbraio a domenica 4 marzo, in piazza XXIV maggio 1 – salone Anagrafe (1° piano). E’ necessario portare con sé un documento di riconoscimento e, in caso di esaurimento degli spazi, la vecchia tessera elettorale. Per le persone che non possono recarsi in Comune è possibile delegare un incaricato.