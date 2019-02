Elezioni Ctp, Altra Idea di Città: «Siamo la seconda forza politica, un grande successo»

«Altra idea di quartiere con 24 Consiglieri eletti, più di 1000 voti raccolti e una percentuale complessiva intorno al 20% è il secondo movimento più votato alle elezioni dei Consigli Territoriali di Partecipazione». A parlare è il coordinamento di Altra Idea di Città, che commenta il risultato delle elezioni dei Consigli Territoriali di Partecipazione (Ctp).

«Nonostante l’amministrazione comunale non abbia fatto sufficiente “propaganda” al voto del 23 febbraio, basti vedere l’affluenza al voto, il lavoro sul campo di Altra di idea di Quartiere ha dato i suoi frutti. Questo risultato dimostra come il nostro movimento si stia radicando sempre più nel territorio e punta dritto al governo della città. Adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e dare riscontro concreto a tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia. Condurremo tutte le battaglie necessarie per affermare i valori su cui si fonda la nostra idea politica, in ogni quartiere, giorno dopo giorno. Ci auguriamo ora che l’amministrazione dia il giusto peso a questo strumento, così come i cittadini che avranno l’occasione di essere più coinvolti».