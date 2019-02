Il partito coincide con il Comune...sui manifesti: «Scorrettezza del Pd»

Stesso stile, stessi colori, stesse posizioni tra i manifesti del Comune e quelli del Pd per promuovere le elezioni dei consigli di parteciazione territoriale (ex Circoscrizioni). A segnalare quella che sembra essere a tutti gli effetti una scorretrezza nello svolgimento della campagna elettorale è Altra Idea di Città.

"Nell’affiggere i manifesti elettorali presso gli appositi spazi riservati dal Comune, ci siamo accorti che la lista “Insieme X i nostri quartieri” (PD + alleati) utilizza lo stesso font e la stessa testata dei manifesti usati dall’amministrazione per pubblicizzare in maniera istituzionale i Consigli Territoriali di Partecipazione come se queste elezioni fossero solo cosa loro (alla faccia della partecipazione). Stessi colori, stesso carattere e stesse posizioni. Cambia solo il fatto che ci sia una lista di nomi, i candidati per l’appunto. Praticamente una grafica identica la quale potrebbe creare malintesi nella percezione dei cittadini che, già poco informati su queste elezioni per colpa della stessa Amministrazione, potrebbero incorrere nell’errore di considerare la lista come “sponsorizzata” dal Comune. Tutto ció ci sembra del tutto inappropriato e crediamo opportuno che l’Ufficio elettorale prenda immediati provvedimenti a riguardo".