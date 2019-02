Elezioni dei consigli territoriali permanenti (CTP): ecco come votare

Si avvicina la data per scegliere i rappresentanti dei cittadini nei CTP- Consigli Territoriali Permanenti, il nuovo organismo di partecipazione, ascolto e decentramento indicato dal consiglio comunale di Ancona. Ogni consiglio avrà 15 consiglieri (tranne che per i Consigli 8 e 9 che ne avranno 10), tra i quali verranno eletti il presidente e il vicepresidente. Resteranno in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale. I consiglieri svolgeranno la loro funzione a titolo gratuito.

LE ELEZIONI si svolgeranno sabato 23 febbraio dalle ore 9 alle ore 20 .

Potranno votare tutti gli iscritti nelle liste elettorali nelle sezioni comprese nel rispettivo territorio e tutti i cittadini italiani che hanno 16 anni compiuti entro il giorno delle elezioni compreso, residenti nel rispettivo territorio. L’elettore dovrà portare con sé un documento di riconoscimento e preferibilmente la tessera elettorale e dovrà firmare un registro di presenze per evitare doppi voti. Si può votare una sola lista ed esprimere una o due preferenze (di genere diverso). Non è previsto il voto disgiunto, il voto va alla sola lista. Ognuno deve votare per il Consiglio in cui ha la residenza.

Di seguito le liste relative ad ogni centro territoriale permanente, in rappresentanza di tutti i quartieri:

CTP 1- 3 liste: Altra idea di quartiere; Insieme per i nostri quartieri; Noi con Ancona

CTP 2- 4 liste: Quartiere in movimento; Altra idea di quartiere; Insieme per i nostri quartieri; Noi con Ancona.

CTP 3- 4 liste: Altra idea di quartiere; Insieme per i nostri quartieri; Quartiere in movimento; Noi con Ancona

CTP 4- 4 liste: Quartiere in movimento; Altra idea di quartiere; Insieme per i nostri quartieri; Noi con Ancona

CTP 5- 5 liste: Quartiere in movimento; Insieme per i nostri quartieri; Altra idea di quartiere; Ancona nuova; Noi con Ancona

CTP 6- 3 liste: Altra idea di quartiere; Insieme per i nostri quartieri; Noi con Ancona

CTP 7- 5 liste: Difendi Ancona; Insieme per i nostri quartieri; Altra idea di quartiere; Quartiere in movimento; Noi con Ancona

CTP 8- 1 lista: Conero d'amare

CTP 9- 3 liste: Insieme per i nostri quartieri; Altra idea di quartiere; Noi con Ancona

I 9 CONSIGLI TERRITORIALI E I LUOGHI DEL VOTO :

CTP 1 - Centro Storico – Guasco – San Pietro – Capodimonte Porto – Spina dei corsi – Piazza Cavour via Palestro - Via Santo Stefano.

Sezioni elettorali n. 1 – 2 – 3 – 6 – 14 - 15 – 16 – 17 – 18: Comune Sala Consiliare ed URP con seggio volante per disabili

CTP 2 - Passetto – Adriatico – Pietralacroce – Borgo Rodi

Sezioni elettorali n. 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 19 - 20 – 21 – 22 – 69 – 70 - 71: Locali comunali di via C. Battisti, 11C

CTP 3 - Archi - Vallemiano – Via Tiziano – XXV Aprile

M. Resistenza - Stazione - Palombella – Via de Gasperi Monte Marino - Via della Ferrovia

Sezioni elettorali n. 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 -32 - 33 – 41 : Centro H – via Mamiani 70

CTP 4 - Grazie - Tavernelle - Via Ranieri

Sezioni elettorali n. 36 – 37- 38 - 39 - 47- 48 – 49 – 50 - 51 –52 –53 – 54: Centro Civico di Via Tavernelle 122

CTP 5 - Brecce Bianche - Q1 - Q2 - Q3 - Ponterosso - Passo Varano - PIP - Pinocchio - Università - Pontelungo Via Alpi Via Appennini

Sezioni elettorali n.– 72 –– 77 – 78 – 79 - 80 – 81 – 82:

Locali comunali di P.za S. D'Acquisto, 29

Sezioni elettorali n. 56 – 57 – 58 - 74 – 75 – 76- 100:

Circolo Parrocchiale ANSPI Pinocchio

CTP 6 - Piano S.Lazzaro – Palombare – Scrima - Posatora Fornetto

Sezioni elettorali n. 34 – 35 – 40 – 42 - 43 – 44 - 45 – 46 – 55 – 59 - 60 – 99: Locali comunali Via Scrima 19

CTP 7 - Torrette – Barcaglione - Colleameno - Collemarino Palombina

Sezioni elettorali n. 65 – 66 – 67 – 68 – 98: Locali comunali Collemarino P.za Galilei

Sezioni elettorali n. 61 – 62 – 63 – 64: Locali comunali via Esino 62

CTP 8 - FRAZIONI: Montacuto – Poggio – Varano – Massignano

Sezioni elettorali n. 73 – 83 – 84 – 85 – 86:

Circolo di Varano

CTP 9 – FRAZIONI: Montesicuro - Ghettarello - Sappanico

Gallignano –Aspio Candia - Paterno - Casine di Paterno

Sezioni elettorali n. 87 – 88 – 89 – 90 – 91 - 92 – 93 – 94: Sappanico Salone Parrocchiale

Per conoscere il CTP di appartenenza e per altre informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio elettorale, al n. tel. 071 222 2246 o consultare il sito oppure il numero verde 800 653 413. Notizie aggiornate sul sito del Comune di Ancona: www.comune.ancona.gov.it