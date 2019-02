Consigli Territoriali di Partecipazione, tutte le liste ammesse

Si svolgeranno sabato 23 febbraio dalle ore 9 alle ore 20 le elezioni dei CTP, il nuovo organismo di partecipazione, ascolto e decentramento indicato dal consiglio comunale di Ancona. Ogni consiglio avrà 15 consiglieri (tranne che per i Consigli 8 e 9 che ne avranno 10), tra i quali verranno eletti il presidente e il vicepresidente. Resteranno in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale. I consiglieri svolgeranno la loro funzione a titolo gratuito.

Potranno votare tutti gli iscritti nelle liste elettorali nelle sezioni comprese nel rispettivo territorio e tutti i cittadini italiani che hanno 16 anni compiuti (i giovani dai 16 ai 18 anni chiamati al voto in città sono poco più di 1500) entro il giorno delle elezioni compreso, residenti nel rispettivo territorio. L’elettore dovrà portare con sé un documento di riconoscimento e preferibilmente la tessera elettorale e dovrà firmare un registro di presenze per evitare doppi voti.

Scarica il file in allegato con tutte le liste ed i candidati

Allegati