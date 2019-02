Elezioni nei quartieri, Quacquarini: (5 Stelle): «Un'occasione mancata»

«Le elezioni di sabato scorso per i Consigli Territoriali di Partecipazione sono stati un'occasione mancata». E' il commento di Gianluca Quacquarini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle che rincara la dose dopo la presa di posizione del suo gruppo consiliare.

«Quando la Democrazia - aggiunge - allontana i cittadini dalle scelte perde sempre. La disorganizzazione, i pochi seggi per far votare, liste elettorali non complete e vari altri problemi hanno scoraggiato la partecipazione. Al di là di quali saranno i risultati, aimè, qualcuno si dichiarerà vincitore. Non ci sarebbe proprio nulla da festeggiare perché, come cantava Gaber: “Libertà è partecipazione”. Non essendoci stata la volontà di questa Amministrazione di agevolare la partecipazione».