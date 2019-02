Elezioni consigli territoriali, organizzato un servizio di trasporto per i votanti

Si svolgeranno sabato 23 febbraio dalle ore 9 alle ore 20 le elezioni dei CTP, il nuovo organismo di partecipazione, ascolto e decentramento indicato dal consiglio comunale di Ancona. Ogni consiglio avrà 15 consiglieri (tranne che per i Consigli 8 e 9 che ne avranno 10), tra i quali verranno eletti il presidente e il vicepresidente. Resteranno in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale. I consiglieri svolgeranno la loro funzione a titolo gratuito. Il Comune ha messo a disposizione dei votanti alcune navette per il trasporto in città.

SCARICA L'ALLEGATO CON TUTTE LE INFORMAZIONI SUGLI ORARI

Allegati