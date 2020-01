Elezioni comunali Senigallia, Italia Viva sostiene Gennaro Campanile

I comitati di "Italia Viva" della provincia di Ancona apprezzano e condividono il sostegno già espresso dai comitati di Senigallia a Gennaro Campanile quale candidato sindaco di una coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni comunali.

"L’esperienza amministrativa maturata in questi anni da Campanile, la sua coerenza politica dimostrata anche in occasione delle “primarie blindate” proposte dalla vecchia politica locale, la capacità di rappresentare gli elettori con costante impegno e concretezza e di esprimerne la volontà di un cambiamento reale sono la garanzia che la sua candidatura risponde in pieno agli obiettivi di Iv e soprattutto agli interessi della comunità di Senigallia. I comitati della provincia di Ancona sono certi che la coalizione "Amo Senigallia", guidata da Gennaro Campanile e con il sostegno di Italia Viva che sarà presente nelle forme e nei modi più efficaci, saprà essere, con il suo progetto sostenuto da Partiti di centrosinistra e da liste civiche riformiste, il vero punto di riferimento di tutti coloro che anche a Senigallia vogliono anteporre la concretezza e il cambiamento sia al populismo delle destre sia ad una stanca continuità di rendite di posizione".