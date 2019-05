Elezioni Comunali 2019, il nuovo sindaco di Serra de' Conti è Letizia Perticaroli

Laureata in filosofia, 50 anni, esperta di risorse umane, per tre legislazioni consecutive in Consiglio comunale: è Letizia Perticaroli il nuovo sindaco di Serra de’ Conti.

Con la sua lista Progetto Democratico per Serra ha conquistato il 56,9% delle preferenze (1.138 voti), sbaragliando la concorrenza della lista civica di Emilio Zannotti che si è fermato al 22,9% (458 voti) e di Emilio Zannotti (Serra Migliore) terzo col 20,2% (404 voti). L’affluenza si è attestata sul 67,7% (2.077 votanti).