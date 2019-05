Elezioni comunali 2019, la lista dei candidati "Percorso Civico Maiolati Spontini"

Dopo l'esclusione della lisa del centrosinista con a capo la candidata Irene Bini, a causa di un errore nella compilazione dei moduli, la corsa per Maiolati Spontini è a 3:"Insieme per i cittadini" che lancia Tiziano Consoli, il Movimento 5 Stelle che candida a sindaco Leonardo Guerro e Uniti per Maiolati che vuole primo cittadino Gabriele Mazzuferi. Questa la lista dei candidati al consiglio comunale di Uniti per Maiolati:

L’elenco completo dei candidati in lista

Adriana Alvarez

Silvia Badieli

Giorgio Battistelli

Luca Belfiori

Paola Cercamondi

Raimondo Civerchia

Marco Fiordelmondo

Michele Meloni

Silvia Mercanti

Giovanni Perticaroli

Federico Rossetti

Silvia Vescovi