Chi è Paola Babini, la prima candidata per la lista XSirolo

«Ho il piacere –spiega Fabia Buglioni, candidata sindaco per XSirolo - di iniziare a presentare la squadra con cui ci presenteremo alle prossime elezioni comunali che vedranno un cambio di amministrazione in Comune a Sirolo. Persone competenti e capaci che sapranno tradurre in azioni un imponente lavoro fatto a monte, che sta producendo progetti importanti per la Sirolo del futuro. Paola Babini, sirolese, è una di queste. E’ la responsabile del Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza aziendale e coordinatrice dei progetti di innovazione di prodotto e processo della BFTM, azienda leader nel suo campo. Si occupa di ricerca e vaglio delle opportunità di finanziamento e le possibilità che offerte da Bandi Regionali ed Europei. Una grande risorsa per la nostra comunità. Con Paola c'è stata un'intesa immediata, come se avessimo lavorato insieme da sempre. Un'intesa sincera, di stima reciproca. La stessa voglia di mettere se stessi con generosità, attraverso le proprie competenze ed esperienza maturate nel tempo, al servizio della comunità. Una sua grande dote è la capacità di fare squadra e ha un modo di esprimere le opinioni pacato e deciso, sempre con un ottimismo che fa bene a tutto il gruppo. Paola rappresenta un tassello importante a completamento del puzzle XSirolo, di questo gruppo formato da tante belle teste, competenti ed innamorate della propria terra, un gruppo affiatato che cresce di giorno in giorno e si sta impegnando per garantire ai sirolesi e a Sirolo il futuro che ci meritiamo». Dalla sua, Paola Babini commenta con queste parole la sua entrata in campo con la civica XSirolo: «Ho scelto di impegnarmi con la lista xSirolo perché amo il mio paese e credo sia il giusto momento per dare il mio contributo. Le linee programmatiche di Fabia, si sono proposte concrete basate su studi di fattibilità e questo mi ha spinta ad offrire le mie competenze per la loro realizzazione».

Chi è Paola Babini

Ha un curriculum, Paola, che ne evidenzia competenza, professionalità e cultura, qualità che le permettono di saper leggere e tradurre progetti e relativi finanziamenti proposti dalla Regione Marche e dall’Europa: «Sono nata nel 1975 ad Ancona e vivo da sempre a Sirolo, prima con la mia famiglia, ora con il mio compagno. Ho conseguito la laurea in Economia e Commercio con specializzazione in intermediazione finanziaria presso la facoltà Giorgio Fuà di Ancona. Attualmente lavoro presso la B.F.T.M. Srl di Numana, azienda fondata nel ’70 da mio padre insieme ad altri soci. Sono responsabile del Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza aziendale e coordinatrice dei progetti di innovazione di prodotto e processo. Ricerco e vaglio le opportunità di finanziamento e le possibilità che ci offrono i Bandi Regionali ed Europei. Dal 2009 al 2013 sono stata consigliere dell’associazione delle piccole e medie imprese Confapi di Ancona per la quale ho ricoperto la carica di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. Sportiva da sempre, la mia passione è la pallavolo, che ho praticato a livello agonistico per diversi anni. Lo sport di squadra mi ha insegnato il piacere di lavorare in gruppo e la voglia di continuo confronto. Amo sciare e frequento la montagna nelle varie stagioni facendo lunghe camminate. Adoro la natura in tutte le sue espressioni e mi ritengo fortunatissima ad avere il privilegio di vivere nel nostro meraviglioso comune. Devo probabilmente a mio nonno, cavatore di pietra, il piacere e la voglia di stare a contatto con il nostro “monte” percorrendone i suoi sentieri in ogni stagione. Ho viaggiato molto all’estero anche per lavoro, ma negli ultimi anni, sempre più spesso, scelgo località italiane per andare a scoprire e vivere le tradizioni, la storia, gli usi e I sapori del nostro Bel Paese».