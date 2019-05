Elezioni comunali 2019, la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle di Maiolati

Dopo l'esclusione della lisa del centrosinista con a capo la candidata Irene Bini, a causa di un errore nella compilazione dei moduli, la corsa per Maiolati Spontini è a 3:"Insieme per i cittadini" che lancia Tiziano Consoli, il Movimento 5 Stelle che candida a sindaco Leonardo Guerro e Uniti per Maiolati che vuole primo cittadino Gabriele Mazzuferi. Questa la lista dei candidati al consiglio comunale del Movimento 5 Stelle:

L’elenco completo dei candidati in lista

Gianpiero Ruggeri

Giancarla Barbarossa

Giancarlo Focante

Stefania Ramazzotti

Lorenzo Guerro

Giovanna Del Vecchio

Elvino Rosolani

Rosanna Taruchi

Riccardo Aldo Urbani

Beatrice Mosconi

Alessio Cristofaro

Maria Maddalena Armenise