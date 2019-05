Elezioni Comunali 2019, la lista dei candidati di “Montecarotto in Comune”

L'elenco dei candidati per la lista di “Centro Sinistra per Castelleone”, unica presente alla tornata elettorale, che propone alla carica di primo cittadino Giuseppe Paoloni. In questo caso, non essendoci altre liste sfidanti, sarà necessario il raggiungimento il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto per evitare il commissariamento.

L’elenco completo dei candidati in lista

Loris Carbini

Novello Carbini

Stefano Cesarini

Claudio Garofoli

Veronica Giacani

Marta Giovannetti

Silvia Pieralisi

Pietro Sebastianelli

Stefano Spoletini

Maria Giuseppina Vico