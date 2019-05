Elezioni comunali 2019, la lista dei candidati di "Noi per Poggio"

Il comune di Poggio San Marcello, appena 731 abitanti, va al voto e, nella corsa a 2, c'è la lista civica elettorale "Noi per Poggio" che vuole sindaco Giuseppina Spugni. Ecco tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale per la civica Noi per Poggio:

L’elenco completo dei candidati in lista

Andrea Coppa

Marcello Marini

Valentina Peressini

Pompeo Venanzi

Mauro Sassaroli

Maurizio Filippetti

Roberta Zamponi

Giancarlo Uncini

Andrea Brunetti