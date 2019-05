Elezioni comunali 2019, la lista dei candidati di "Insieme per continuare"

Non ci sono molti dubbi su chi governerà il comune di San Paolo di Jesi, dove si presenta una sola lista: "Insieme per continuare" con Sandro Barcaglioni sindaco. Ma attenzione: sarà necessario che il 50% più uno degli aventi diritto si rechi al voto per far sì che le elezioni siano valide, pena il commissariamento.

L’elenco completo dei candidati in lista

MASSIMILIANO CESARONI

LAURA CECCARELLI

GIULIA BENIGNI

ANDREA CACCIAMANI

SANDRO CESARONI

DANIELA COTICHELLA

FEDERICO FEDERICI

GIANCARLO FILIPPETTI

FRANCO GIANANGELI

CHIARA MARCHEGIANI