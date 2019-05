Elezioni comunali 2019, la lista dei candidati per "Di più per Monte Roberto"

Monte Roberto ha 3.026 abitanti e qui ci sarà un testa a testa tra dueliste civiche che sono "Di più per Monte Roberto" con candidato sindaco Stefano Martelli e "Insieme per Monte Roberto" con candidato sindaco Gabriele Giampaoletti. Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale per la lista "Di più per Monte Roberto":

L’elenco completo dei candidati in lista

Sara Campanile

Melania Cannuccia

Serena Cesaroni

Elia Fava

Federico Filipponi

Daniele Marasca

Alessio Panfoli

Andrea Perugini