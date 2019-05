Elezioni comunali 2019, la lista dei candidati di "Insieme per Staffolo"

Il comune di Staffolo, 2.290 abitanti, va al voto in una corsa a 2. Di fronte ci sono "Sviluppo e progresso per Staffolo" e "Insieme per Staffolo". La prima candida a sindaco Monica Biagioli mentre la seconda Sauro Ragni. Ecco tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale per la civica "Insieme per Staffolo":

L’elenco completo dei candidati in lista

Giulia Maria Bastari

Giulia Giulianelli

Lucia Toccafondo

Sonia Bastari

Andrea Manganelli

Daniele Dolciotti

Giorgio Severini

Mattia Mercanti

Walter Piersanti

Yuri Cecchetti