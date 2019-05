Elezioni comunali 2019, la lista dei candidati di "Insieme per Monte Roberto"

Monte Roberto ha 3.026 abitanti e qui ci sarà un testa a testa tra dueliste civiche che sono "Di più per Monte Roberto" con candidato sindaco Stefano Martelli e "Insieme per Monte Roberto" con candidato sindaco Gabriele Giampaoletti. Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale per la lista "Insieme per Monte Roberto":

L’elenco completo dei candidati in lista

Liviana Pettinelli

Marco Bini

Massimo Filipponi

Michele Paolucci

Cinzia Cerioni

Martina Gioia

Barbara Dellabella

Maria Laura Rossi

Lorenzo Focante

Matteo Stronati

Donatella Bachieca

Maurizio Centanni