Elezioni comunali 2019, la lista dei candidati di "Insieme per i cittadini"

Dopo l'esclusione della lisa del centrosinista con a capo la candidata Irene Bini, a causa di un errore nella compilazione dei moduli, la corsa per Maiolati Spontini è a 3:"Insieme per i cittadini" che lancia Tiziano Consoli, il Movimento 5 Stelle che candida a sindaco Leonardo Guerro e Uniti per Maiolati che vuole primo cittadino Gabriele Mazzuferi. Questa la lista dei candidati al consiglio comunale di "Insieme per i cittadini":

L’elenco completo dei candidati in lista

Alessandro Amadio

Monica Bocci

Deborah Caré

Daniele Capecci

Gaia Bruschi

Italo Luconi

Crsitiano Montesi

Mario Pastori

Lorenzo Piccinni

Marco Santarelli

Romina Pieralisi

Giordano Spugni