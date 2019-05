Forza Italia trova conferme ed elegge diversi sindaci, breccia nel cuore della rossa Vallesina

E’ tutta un’altra partita quella che si gioca nelle elezioni comunali anconetane ed è emblematico l’esempio di Forza Italia che, nello scacchiere internazionale crolla sotto i colpi degli alleati di destra, ma nel territorio dorico tiene e, anzi rilancia, eleggendo diversi sindaci e consiglieri comunali. Grande soddisfazione la esprime il coordinatore provinciale forzista Daniele Silvetti (foto in basso), che ha snocciolato i risultati:

Il commento

«Oltre alla schiacciante conferma di Tombolini a Numana e alla netta affermazione di Moschella a Sirolo, il partito azzurro piazza un vero proprio colpo al cuore della rossa vallesina con l’elezione di Tiziano Consoli a sindaco di Maiolati. L’ex sindaco di Poggio San Marcello è stato battuto dalla nostra Giuseppina Spugni, che diventa Sindaco col 35,59%. Ottima la riconquista di Ostra con Federica Fanesi alla testa di Progetto Ostra così come si conferma comune azzurro Belvedere Ostrense con Sara Ubertini Ceccacci, che succede a Riccardo Piccioni. Il partito registra un robusto incremento dei propri consiglieri anche a Sassoferrato, Staffolo e Trecastelli. Ad Osimo infine la Lista “Noi Azzurri” risulta determinante per l’affermazione di Latini che si invola agevolmente al ballottaggio dell’unico Comune a doppio turno pronti a lanciare la sfida finale a Pugnaloni per conto dei moderati del centrodestra osimano».

Il caso di Monte San Vito, centrodestra spacchettato

Emblematico il caso della cittadina di Monte San Vito dove le destre si sono presentate l’una contro l’altra. Fratelli d’Italia, che appoggiava l’ex presidente del consiglio comunale del Partito Democratico Claudio D’Angelo. La Lega ha corso da sola e Forza Italia ha sostenuto Thomas Cillo, iscritto storico azzurro e da oggi sindaco del paese.

