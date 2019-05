Sirolo ha il suo nuovo Sindaco. E' Filippo Moschella, candidato per la lista "Impegnati per Sirolo", eletto con il 48,05% delle preferenze pari a 1.220 voti. Moschella ha sconfitto Fabia Buglioni della lista "X Sirolo" (31,74%), Giuseppe Misiti di "Prima di tutto Sirolo" (13,15%) e Aldo Spadari (7.05%) della lista "Cambiamo per Sirolo".