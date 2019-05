Comunali ad Osimo, per il ballottaggio c'è Confcommercio: il confronto il 5 giugno

OSIMO – Il ballottaggio ad Osimo era nell’aria e le urne hanno confermato quella che prima del voto era una sensazione diffusa per cui ora sarà corsa a due per la poltrona di sindaco del Comune.

I risultati del primo turno ci hanno quindi consegnato un verdetto ancora in bilico e ad uscire vincenti dalle urne sono risultati Dino Latini (Liste Civiche) con il 34,95% e Simone Pugnaloni (Pd) con il 28,74% che ora si scontreranno al secondo passaggio elettorale per arrivare all’attesa proclamazione del primo cittadino osimano. Confcommercio Marche Centrali vuole continuare la sua azione di stimolo e di proposizione nella corsa all’elezione del sindaco di Osimo ed ha organizzato un confronto pubblico tra i candidati che si terrà mercoledì 5 giugno alle ore 14 e 45 nella Sala Maggiore del Comune di Osimo, nel corso del quale saranno approfonditi i temi già affrontati nei giorni precedenti al primo turno. Confcommercio Imprese Marche Centrali ha lanciato infatti una nuova modalità di confronto con i sette candidati a sindaco di Osimo attraverso un documento nato dal confronto e dalla condivisione delle tematiche più sentite dagli operatori.

Le questioni che sono state toccate nel documento, e alle quali i candidati a sindaco hanno risposto in maniera diffusa, sono quelle cruciali per lo sviluppo del territorio osimano tra cui la Viabilità, la Valorizzazione e decoro del centro urbano, il Sistema di tassazione locale, la Sicurezza, la Situazione parcheggi, la Valorizzazione culturale e l’Attrattività turistica. Un ulteriore confronto a due in vista del ballottaggio potrebbe essere molto utile per focalizzare le questioni già toccate e per avere ulteriori indicazioni su quelle che saranno le linee di sviluppo nel Terziario territoriale che comprende il Commercio, il Turismo e i Servizi. Si tratta, vale la pena ricordarlo ancora una volta, di un comparto molto rilevante per l’economia del nostro territorio per questo è importante che i candidati al ballottaggio accettino l’invito di Confcommercio Marche Centrali e decidano di affrontarsi prima del voto nelle modalità che saranno condivise con l’Organizzazione.