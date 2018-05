Comunali, il candidato Fiordelmondo sulla Ztl: «Più un problema che un vantaggio»

«Ormai saprete tutti che la ZTL di Corso Matteotti ha fasce di apertura/chiusura al traffico molto articolate. Quanti però si sono accorti che quest'anno la chiusura estiva pomeridiana non è ancora iniziata? Non venitemi a dire che non è vero perché avete visto i cartelli che annunciano la pedonalizzazione dal 1 Maggio, ecc, ecc. Vi assicuro che è così: ho visto la delibera. Credo che questo rinvio sia da imputare ai lavori per la risistemazione di Piazza Mazzini pur non essendoci indicazioni e avvisi di sorta». A parlare è Davide Fiordelmondo, candidato sindaco a Senigallia di Rifondazione Chiaravalle.

«Questo fatto comunque merita qualche considerazione. Immagino sia ormai evidente che la ZTL è stata vissuta da molti, e non solo dai commercianti, più come un problema che come un vantaggio. Quella che si offre per corso Matteotti è una “sperimentazione” che dura da trent’anni (così fu definita da chi l’istituì nell'ormai lontanissimo 1987). Da allora nessuno è intervenuto. Non Candelaresi, non Bianchini, non Montali, né Costantini (i sindaci che si sono succeduti nel trentennio) sono stati capaci di avanzare una proposta e finalmente realizzare una scelta chiara e funzionante».

«Eppure a me sembra così evidente che una scelta non solo è necessaria ma addirittura decisiva. Allo stato attuale infatti la “non scelta” mette in difficoltà il commercio, non è fruibile dalla gente, non è attrattiva e non è vissuta come luogo centrale della città. Sostengo e propongo, senza titubanza, la definitiva pedonalizzazione del corso. Ovviamente la pedonalizzazione va integrata con interventi alla viabilità, all’arredo urbano, alle iniziative di sostegno al commercio che c’è e a quello che si potrebbe stimolare».