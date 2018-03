Voto il 10 giugno, il sindaco: «Più tempo a disposizione per parlare del futuro di Ancona»

«Sono contenta che si voti il 10 giugno, perché significa avere oltre due mesi di tempo per parlare del futuro della città, di tutti i nuovi progetti già in cantiere e di quelli che abbiamo in serbo per concludere il percorso di cambiamento iniziato cinque anni fa». Così il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli dopo che nel pomeriggio è stata ufficializzata la data per le prossime elezioni comunali.

Ritengo anche che la data consenta a tutti gli schieramenti di restituire concretezza al confronto, che deve concentrarsi esclusivamente su idee, proposte e soluzioni per Ancona e i suoi cittadini.