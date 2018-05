Comunali 2018, Voi con Noi non presenta una propria lista e l'associazione spiega perché

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Nei giorni scorsi si è riunita l’Assemblea generale dell’Associazione Voi con Noi Ancona che alla unanimità ha deciso di non presentare una propria lista per il rinnovo del Consiglio Comunale. Tale decisione scaturisce da una attenta e profonda analisi degli eventi che in questi mesi si sono succeduti e che ci hanno visto promotori di un’azione politica tesa a coagulare un insieme di soggetti politici, culturali e civici alternativi alla attuale maggioranza di governo della città. Purtroppo, per cause indipendenti da noi, non è stato possibile creare il cosiddetto arcipelago civico dorico. Voi con Noi Ancona è sempre stata consapevole che nel quadro sociale, politico e culturale attuale, sarebbe stato difficilissimo raggiungere tale obiettivo, ma non abbiamo demorso in quanto l'Associazione, da sempre, considera prioritaria la coerenza delle idee.

Continueremo a prospettare la nostra visione di città tramite lo strumento della rete e dei social, pubblicheremo a breve il programma e come sempre, saremo aperti alla discussione e al confronto con tutte le realtà locali che vorranno condividerne i contenuti, frutto del lavoro associativo degli ultimi anni. La proliferazione di idee ed il dialogo costruttivo sono infatti da sempre i due pilastri che uniscono tutti coloro che frequentano l'associazione stessa. L’assemblea decide di non dare indicazioni di voto per il 10 di giugno, ma ribadisce il proprio impegno nel continuare a lavorare per un reale rinnovamento del governo della città. Voi con Noi è disponibile a mettere a disposizione le proprie idee, i propri progetti ed il proprio consenso.

Voi con Noi Ancona