Gli universitari scrivono ai candidati sindaco: «Vogliamo una città a misura di studente»

Il Gulliver chiama i candidati inviando loro un documento con le proposte e le misure per rendere Ancona una città veramente a misura di studente. «Il tavolo tecnico permanente che coinvolge il Comune, l’Ateneo e il Consiglio Studentesco - si legge in una nota - è uno strumento fondamentale di incontro tra gli studenti, l’università e la città. Gli studenti tuttavia non riconoscono ancora Ancona come una vera e propria città universitaria e la strada per raggiungere l’obiettivo è ancora lunga. Crediamo sia necessario rafforzare le politiche per gli universitari e per riuscire a sfruttare la grande ricchezza non solo economica, ma soprattutto di crescita sociale e culturale rappresentata dalla presenza di un gran numero di studenti in città".

«La condizione studentesca - prosegue la nota - a causa dei costi elevati della vita universitaria, limita le possibilità di vivere appieno ciò che le città offrono, c’è bisogno di incrementare ancora le agevolazioni per gli studenti e rendere accessibile appieno la vita cittadina a chi si trova a studiare ad Ancona per almeno 3 anni. Crediamo che portare Ancona allo stesso livello delle altre città universitarie, seguendo gli esempi virtuosi già realizzati, sia da stimolo anche per la permanenza degli studenti dopo gli studi. Come studenti vediamo la necessità di servizi che garantiscano le condizioni per vivere pienamente la città, come la mobilità notturna o una sempre maggiore accessibilità a biglietti e abbonamenti, fino alla gratuità per attività di interesse culturale che si svolgono nel capoluogo dorico».