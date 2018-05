Elezioni comunali 2018, il trasporto pubblico per gli elettori disabili

Per le Elezione comunali del 10 giugno 2018 sarà attivo il servizio gratuito di trasporto da e per i seggi elettorali per gli elettori non deambulanti o fisicamente impediti, tramite l’utilizzo di mezzi attrezzati anche per la disabilità. Il trasporto sarà garantito solo nel giorno delle votazioni. Per poter usufruire del servizio gli interessati debbono essere in possesso della seguente documentazione:

• verbale di accertamento della disabilità di cui alla L. 104/92 o, in mancanza, verbale di invalidità civile rilasciato da apposita commissione Invalidi Civili;

oppure

• certificazione medica attestante l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione per il raggiungimento del seggio elettorale.

Nel caso non si disponga di tale certificazione, l’Asur Area Vasta 2 ha attivato un servizio di rilascio certificazioni mediche gratuite secondo le modalità di seguito riportate:

*nei giorni 7, 8 e 9 giugno 2018 presso il Servizio Medicina Legale U.O. Centro sito in Via Colombo n. 106 c/o PALAZZINA n. 12 (Dott. G. Addabbo, D.ssa S. Burattini, Dott. f. Menghini) dalle ore 10,30 alle ore 12,00, previo appuntamento, da ottenere contattando il numero 071 870 55 25.

Per ulteriori informazioni riguardanti il servizio di trasporto è possibile rivolgersi:

alla Direzione Politiche Sociali – U.O. Disabili – Viale della Vittoria, 37 Ancona ai seguenti recapiti telefoni: 071 222.2123/071 222.2164. I giorni e gli orari delle prenotazioni verranno resi noti in prossimità delle votazioni.

Normativa di riferimento (art. 29 della legge 5/2/1992, n. 104)

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00 -12,30; martedì e giovedì ore 9,00 -12,30 / 15,00-17,00; Telefono 071 – 2222279 Fax. 071-2222288

Indirizzo pec: servizidemografici@pec.comune.ancona.gov.it