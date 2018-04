Elezioni comunali, Tombolini (civiche e centrodestra): «Nuovi orari per i traghetti»

«Importante modificare gli orari dei traghetti per far rimanere i turisti nella città». A parlare è Stefano Tombolini, candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali. Per Tombolini ospitare il 20% in più di passeggeri significherebbe avere 200mila persone in più in città che aiutino il commercio: «Dobbiamo portare ad Ancona l'eccellenza tecnologica e non la bassa manovalanza».

Sempre riguardo proposte legate al turismo e sul commercio è intervenuto anche Ciccioli di Fratelli d'Italia che ha rilanciato la priorità al collegamento porto-A14. Berardinelli (FI) invece ha parlato di necessità di «sinergia Nautico-Università per lo sviluppo specificità nel settore della nautica». Il leghista Bevilacqua invece vorrebbe vedere i tir spostati in una zona distante dal centro città.