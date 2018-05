Elezioni comunali, Tombolini: «Liberiamoci dall'egemonia politica, culturale e sociale del Pd»

«Il Molise ed il Friuli Venezia Giulia hanno indicato la strada. Hanno dimostrato che cambiare si può. Che bisogna sapersi scrollare di dosso le clientele ed i potentati del Pd. Anche ad Ancona potrà quindi manifestarsi quella spinta propulsiva necessaria per “liberare” Ancona dalla asfissiante egemonia politica, culturale, sociale e economica del Pd e dei suoi vassalli». A parlare è il candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali Stefano Tombolini che è tornato ad attaccare l'amministrazione Mancinelli

«Noi siamo pronti - continua- per dare la spallata decisiva alla sindaca renziana Mancinelli. Grazie alle civiche Sessantacento e Servire Ancona, grazie a forze responsabili ed innamorate della loro, della nostra città, come Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc ci poniamo un solo obiettivo: vincere e portare Ancona fuori da quel limbo sofferto e doloroso in cui appunto la Mancinelli ed i suoi predecessori dem l’hanno cacciata. Ecco perché so bene che questa è l’occasione migliore per gli anconetani di mettersi dietro le loro spalle anni di malgoverno, di sottogoverno, di cattiva gestione della cosa pubblica, di un clientelismo che ha spento le aspettative dei giovani e la stessa voglia di crescere che la comunità manifesta. Del resto il nostro tessuto sociale è letteralmente a pezzi e quindi il nostro programma per la città punta a recuperare quell’identità perduta dal capoluogo, quel ruolo baricentrico a livello regionale svenduto dalla Mancinelli e dalla sua giunta Ecco, da oggi è idealmente cominciata la campagna di liberazione democratica della città. Ed è cominciata all’insegna di parole come condivisione, partecipazione e sicurezza».