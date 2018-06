Lettera del cugino a Tombolini, i fratelli si schierano a difesa del candidato

La lettera aperta di Antonio Tombolini, indirizzata al cugino e candidato sindaco per chiederne il ritiro dalla corsa a Palazzo del Popolo, è stata oggetto di replica da parte dei fratelli di Stefano Tombolini. La risposta è firmata da Elisabetta, Sante e Giovanna Tombolini.

La replica

«Ci ha lasciato senza parole quello che è stato scritto da Antonio Tombolini contro quello che per tutti è il candidato sindaco Stefano Tombolini, ma che per noi è nostro fratello, del quale conosciamo i principi che lo hanno sempre ispirato e la passione che mette in tutto quello che fa. Quello che è stato scritto è l'ennesima fake news - scrivono i fratelli Tombolini- che ha l'unico scopo di screditare una persona che in questa campagna elettorale ha dimostrato la sua preparazione ed il suo amore per la nostra città, diciamo uno sgambetto al termine della corsa, quando l'avversario capisce che non ha altro modo per fermare chi è davanti a lui. Quello che è stato scritto è frutto di considerazioni personali dello scrivente che non ha alcun rapporto con Stefano e che sbandiera valori familiari che dimostra di non conoscere perché il primo valore che ci insegnato nonno Sante (che sicuramente si sta"girando' nella tomba" ) è l'onestà di cui è totalmente privo lo scritto in questione».

«Sostegno a Stefano»

«Noi, fratelli di Stefano Tombolini, vogliamo ribadire il nostro sostegno a Stefano perché siamo certi che quello in cui crede è ben lontano da quello che viene detto e perché sempre è stato coerente con i suoi principi e con la sue promesse. È vero, Sgarbi è stato un po' volgare, come lo sono stati altri personaggi intervenuti alla campagna elettorale di altri partiti ma ha detto una cosa giusta: “Svegliati Ancona!”. Con Stefano Tombolini come sindaco sicuramente questo avverrà. Forza Stefano! Siamo con te!».

Elisabetta,Sante,Giovanna