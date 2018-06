Ballottaggio, Cagiara e Vasco per Tombolini sindaco

Si avvicina anche per questo turno di ballottaggio, la chiusura della campagna elettorale per le comunali di Ancona e tutte le liste che sostengono la candidatura a Sindaco di Stefano Tombolini, hanno organizzato un concerto dei “Cagiara Sband e Vasco” presentato da Fabiola Fava in piazza del Papa per giovedi 21 a partire dalle ore 21 .

Altro appuntamento elettorale sarà invece quello di venerdì 22 giugno dalle ore 18 alle ore 20 in piazza Roma dove interverranno, oltre al candidato Sindaco Stefano Tombolini, anche i rappresentanti delle altre forze politiche della coalizione.