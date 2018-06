Verso il ballottaggio, Tombolini: «Il mio team è pronto per il cantiere Ancona»

«Nella foto, il Tombolini team che in questi giorni sta battendo tutta la città per promuovere le ragioni del cambiamento. Nella foto ci sono i potenziali neo consiglieri della coalizione che ovviamente troveranno ufficiale consacrazione soltanto dopo il ballottaggio vincente di domenica 24 giugno. Tutti insieme sono impegnati in una campagna di informazione e di sensibilizzazione delle coscienze. Una grande offensiva democratica per sconfiggere il partito non voto che ad Ancona ha quasi toccato il 46%. Un impegno civico oltre che politico. Qui sono agli Archi, una delle zone più degradate della città. Ma sono tutti pronti a mettersi al lavoro, con le maniche rimboccate e con l’immancabile casco da cantiere». Così il candidato sindaco del centrodestra al prossimo ballottaggio del 24 giugno Stefano Tombolini.

«Proprio perché con Tombolini Ancona sarà un vero cantiere, di progetti, di idee e di concretezza. Come si vede, è davvero un bel team, con molti volti nuovi per la politica del capoluogo, con tanti giovani, con sette donne e con quel pizzico di esperienza che non guasta mai. Il Tombolini team in questa operazione simpatia e freschezza ha chiaramente lavorato su tutto il territorio comunale animando numerosi banchetti. Del resto battersi per una città partecipata, condivisa e sicura vuol proprio dire lavorare fra la gente, per la gente. Avvicinandola, rendendola appunto partecipe del programma di Stefano Tombolini e della sua coalizione. Votare è un diritto/dovere. Chi vota vince. Sempre».