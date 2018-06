Tombolini sui cimiteri: «Situazione di abbandono e degrado»

«Da inizio campagna elettorale insisto sul fatto che come sindaco lavorerò perché Ancona torni ad essere una città normale. Ovviamente in tutte le sue complesse articolazioni., Durante tutti e cinque gli anni di governo dell’ex sindaca renziana tutto questo non è stato.. O meglio hanno lavorato pensando unicamente agli elettori votanti. Tanto chi non vota non conta. Ed allora asfalto a gogo coi soldi che Longarini doveva alla città ma che un domani potremmo anche dover restituire. Ma tagli su tagli alle manutenzioni. In particolare a quelle dei servizi cimiteriali». Così il candidato del centrodestra al prossimo ballottaggio del 24 giugno Stefano Tombolini sulla situazione dei cimiteri in città.

«Oggi i cimiteri versano per lo più in una situazione di abbandono e di degrado che non si vedeva da anni, Per tutti e su tutti il cimitero di Posatora. Su sollecitazione di numerosi cittadini, vi sono stato a fare un sopralluogo con la signora Dai Pra’, candidata consigliera di Forza Italia. Situazione davvero da terzo se non da quarto mondo. Manca l’asfalto, il breccino spolverato in discesa che mette a repentaglio l’incolumità dei visitatori. Le tombe più a valle che si riempiono d’acqua ad ogni precipitazione, muri che hanno perso aderenza con il suolo. Cancello sempre aperto con ripetute scorribande notturne di balordi e tossicodipendenti. Dobbiamo avere il necessario il rispetto dei luoghi e garantire la dignità dei luoghi del dolore e del ricordo. Ecco, la ex sindaca renziana che in cinque anni non è mai uscita dal Palazzo per incontrare quelli che lei considera…suddti , invece di andare ad avvitare e posizionare tre (diconsi tre) telecamere di controllo, dovrebbe andare a Posatora per rendersi conto di come la città è ridotta perfino nelle sue piccole ma importanti articolazioni».