Assegnazione alloggi Erp, Tombolini: «Doccia fredda per i Verdi»

«Alla mia scoperta dell'acqua calda contrappongo una doccia fredda per i Verdi di fronte che si ritrovano a sostenere la nostra proposta di modifica della norma sull' assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». Così il candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali Stefano Tombolini.

«Della loro proposta della quale dicono avremmo scimmiottato i contenuti, non si è mai hai parlato né discusso, nonostante i Verdi sono un gruppo di maggioranza, all'interno della quale non ha mai avuto un ruolo di rilievo, tanto che l'ex consigliere Milani si è ritrovato defenestrato dalla posizione di Presidente del Consiglio Comunale senza che nessuno abbia battuto ciglio. Noi siamo contenti di ricevere il sostegno della proposta e dei principi della nostra coalizione, quella del "fare" perché del loro "dire" ne abbiamo abbastanza. Per il resto soltanto proposizioni elettorali; le solite ripetute per l'ennesima volta prive di concretezza e risultati. Invece di sottolineare a Tombolini e alla coalizione che lo sostiene, che loro condividono la rimodulazione di criteri Erp, chiedano alla Mancinelli e ai loro colleghi di maggioranza perché nulla è stato fatto in questi cinque anni del loro governo su questo tema e perchè oggi si ritrovano a sostenere l'insostenibli!? Questa è la vera domanda cui dare risposta. Noi abbiamo già predisposto la "delibera" per la rimodulazione dei criteri di assegnazione degli alloggi ERP sarà uno dei primi atti che metteremo in campo, sicuri oggi di avere una condivisione che supera i limiti della coalizione».