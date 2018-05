Flash mob contro smog e traffico: «Questa aria ci sta uccidendo»

A sorpresa venerdì pomeriggio si è svolto un Flash -Mob lungo il Viale della Vittoria organizzato da Altra idea di città, la lista civica indipendente che presenta come candidato alla carica di Sindaco Francesco Rubini, per richiamare l’attenzione sulla grave situazione dell’inquinamento dell’aria nella città di Ancona. Più volte i manifestanti, che indossavano tute con scritte relative alla nocività delle polveri sottili, si sono lasciati cadere a terra al suono di un gong suonato da Silvia Lastei candidata della lista. Diversi gli interventi al termine della performance, tra i quali quelli dei candidati Loretta Boni e Oskar Barrile, oltre a quello di Tiziana Marsili Tosto ideatrice dell'iniziativa, che hanno denunciato come la mancanza di centraline di monitoraggio delle pericolose polveri sottili PM10 e PM2,5 un tempo presenti nella città, siano una grave mancanza della Giunta Mancinelli che mette in questo modo a rischio la salute di tutta la popolazione.

Francesco Rubini ha poi concluso ricordando i principali punti del suo programma su questo tema, quali la riattivazione del progetto metropolitana di superficie con la riapertura della stazione marittima e la realizzazione di nuove corsie preferenziali e cordoli per il trasporto pubblico locale, il rafforzamento e l’implementazione dei parcheggi scambiatori con il progressivo ampliamento della ZTL e dell’area pedonale.