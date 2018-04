"A tu per tu" con il sindaco, la Mancinelli a colloquio con i cittadini

Da domani ed ogni mercoledì, fino alla fine della maratona elettorale, il sindaco Valeria Mancinelli, ricandidata alle prossime amministrative, sarà presente dalle 17 alle 19.30 nella sede del suo Comitato, sotto la Galleria Dorica, lato via Marsala, per incontrare i cittadini e fare tesoro delle loro istanze ed opinioni.

Un momento particolarmente caro al primo cittadino, che ritiene prezioso il confronto diretto nell’obiettivo di raccogliere punti di vista, segnalazioni e suggerimenti utili a proseguire nel percorso di cambiamento di Ancona, iniziato cinque anni fa. Già nel 2015 Valeria Mancinelli aveva inaugurato una linea telefonica con appuntamento settimanale, in cui i dorici potevano sottoporle le questioni più urgenti.

In questo frangente, il sindaco accorcia ulteriormente ogni distanza incontrando di persona i cittadini per confrontarsi su quanto costruito fino ad oggi e su quanto ancora resta da fare. Gli anconetani potranno approfondire “a tu per tu” con il sindaco le questioni più importanti ed i temi centrali delle politiche cittadine. La sede del Comitato è aperta tutti i giorni, con orario 17 – 19.30, dal lunedì al sabato. Sarà presente un collaboratore della giunta Mancinelli per annotare le esigenze e le proposte dei cittadini.