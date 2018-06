Comunali 2018, tutti i simboli e le liste che troveremo alle elezioni del 10 giugno

Alle elezioni comunali di domenica 10 giugno i cittadini di Ancona, Falconara, Chiaravalle, Morro d'Alba e Ostra Vetere potranno votare per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei rispettivi consigli comunali. Gli elettori troveranno alcuni simboli dei partiti nazionali ma anche tantissime liste civiche.

L'appuntamento per i cittadini maggiorenni è ai seggi che resteranno aperti dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Chiaravalle, Morro d'Alba e Ostra Vetere, comuni sotto i 15mila abitanti, sapranno subito chi sarà il loro primo cittadino. La legge elettorale prevede infatti per queste realtà un unico turno e la vittoria al candidato che ha totalizzato il maggior numero di voti. Ancona e Falconara, invece, qualora nessuno dei candidati superi il 50% + 1 dei voti, si dovrà ricorrere al ballottaggio, previsto per il 24 giugno.