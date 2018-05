Sicurezza ed immigrazione, comizio di Magdi Allam in vista delle Comunali

Sicurezza ed immigrazione. Giovedì 31 maggio alle 18, comizio di Fratelli d'Italia con il giornalista e scrittore egiziano Magdi Allam al Piano San Lazzaro, nell'ultimo tratto di Corso Carlo Alberto. Parteciperà il candidato Sindaco della coalizione civica di centro destra Stefano Tombolini ed i dirigenti regionale, provinciale e comunale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli, Lorenzo Rabini e Angelo Eliantonio.

«Come è noto la gestione della sicurezza e dell’immigrazione in città sono temi centrali per la nostra coalizione - afferma il partito - Per questo riteniamo che Piano San Lazzaro e gli Archi devono rimanere quartieri italiani e non zone extra territoriali, ove prevale criminalità, disordine, spaccio e violenza. Vogliamo tutelare tutti i cittadini e riportare serenità e vita buona in questi quartieri. Magdi Allam, scrittore ed ex vicedirettore del Corriere della Sera, cittadino italiano e cattolico di origine egiziana e mussulmana, parlerà su “accoglienza, difesa dell’identità, sicurezza ed immigrazione. Dopo lo stop del Tar al progetto della Mancinelli per la ristrutturazione di Piazza d’Armi occorrerà ripensare a tutto l’assetto del quartiere nell’ottica non di un piccolo piano di settore ma del rilancio di tutto il quartiere».