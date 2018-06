I conti non tornano, sospeso lo scrutinio del seggio

Per quanto riguarda il conteggio del seggio 79 di piazza Salvo d'Acquisto, il segretario generale ha comunicato che il presidente del seggio ha sospeso lo spoglio perché, alle 11 di stamattina, sono decorse le 12 ore previste per lo scrutinio. Infatti per legge le schede scrutinate devono essere consegnate entro le 12 ore successive. Il materiale è stato rimesso all’ufficio elettorale per le operazioni di spoglio che saranno effettuate domani mattina in Comune dall’Ufficio centrale della Corte d’Appello, nello specifico la commissione centrale di Controllo.

Il problema, che riguarda circa 700 voti, ha riguardato il conteggio delle schede nel senso che, nel conteggio incrociato delle schede non hanno portato i conti.