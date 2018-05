Scuola e politica per le famiglie, il dirigente scolastico appoggia Altra Idea di Città

Giovedì 31 Maggio si è tenuta una conferenza stampa alla quale ha preso parte Vinicio Cerqueti, dirigente scolastico IIS Calzecchi Onesti. Con lui la candidata al Consiglio Comunale Katya Mastantuono e il candidato Sindaco Francesco Rubini. Si è parlato di integrazione scolastica, uguaglianza e politiche a favore delle famiglie in ambito scolastico.

«Sono felice di appoggiare con il mio impegno politico e personale la lista Altra Idea di Città e il candidato Sindaco Francesco Rubini, in una fase storica in cui i valori della sinistra sono completamente abbandonati - sono le parole di Vinicio Cerqueti - Altra idea di Città è l'unica lista che ricalca quel patrimonio di idee, valori, persone ed ha un ruolo importante anche nella discussione nazionale. Il PD che fine ha fatto? Ha un segretario? Da ex elettore mi sento abbandonato da anni e ritrovo in Altra Idea di città un movimento vivo e pieno di belle idee. Noto un grande impegno della lista a favore dei giovani e come dirigente non posso che essere al loro fianco per garantire supporto ed esperienza».

Ad entrare nello specifico dei programmi promossi da AIDC verso questa direzione Katya Mastantuono, capolista: «Garantiamo grande impegno e attenzione sul bilancio per scuola ed educazione. Sostenere coloro che versano in condizioni di disagio sarà una nostra prerogativa a cominciare dal garantire il servizio scuolabus gratuito per i ragazzini delle periferie dove non sono presenti istituti scolastici. Promuoveremo interventi a favore delle famiglie e pieno sostegno al sistema formativo ed educativo. Raggiungeremo questi obiettivi attraverso due strade. La prima prevede l'aumento di un euro nel costo dei permessi sosta per i residenti. La seconda, invece, riguarda il recupero di somme dal fondo di solidarietà che aumenterà di 900.000 euro per il 2018».

La chiusura è stata affidata al candidato Sindaco per AIDC Francesco Rubini: «Sono onorato del sostegno di Vinicio Cerqueti, uno dei primi sottoscrittori dell'appello. Il suo è un impegno importante perchè, oltre alla sua grande esperienza, è anche dirigente di una scuola di frontiera che ogni giorno combatte con i problmei di disagio ed emarginazione. Tutto questo a conferma del grande impegno di AIDC a favore di tematiche sensibili come l'uguaglianza, il welfare e la solidarietà».